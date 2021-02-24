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وفد حكومة الاقليم يؤكد على مواصلة المباحثات مع بغداد بشأن الموازنة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-24T10:24:34+0000
وفد حكومة الاقليم يؤكد على مواصلة المباحثات مع بغداد بشأن الموازنة

شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الأربعاء جلسة برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وفي بداية الجلسة سلط طالباني رئيس وفد حكومة الإقليم المفاوض الضوء على آخر المستجدات حول المباحثات مع الحكومة الاتحادية بما يتعلق بمسألة الموازنة والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في موازنة العام 2021، مؤكدا على مواصلة المفاوضات وحاليا يوجد استعداد جيد لمعالجة هذا الموضع.

وبعدها سلط كل من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، و وزير التخطيط دارا رشيد الضوء على التحضيرات الجارية لمشروع قانون موازنة اقليم كوردستان للعام 2021، وأشارا إلى أن معظم الاحصائيات للوزارات اصبحت جاهزة لإعداد موازنة شفافة وواقعية.

كذلك تم التصويت خلال الاجتماع على مسودة مشروع قانون وزارة كهرباء إقليم كوردستان والذي قدمه وزير الكهرباء كمال محمد صالح.

وفي ختام محاور الاجتماع، استعرض وزير الصحة سامان برزنجي تقريراً عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المتحوّر وخطط الوزارة لمواجهته.

هذا وأكد وزير التربية آلان حمه سعيد استمرار العملية التعليمية بشرط مراعاة الإجراءات الصحية من أجل حماية سلامة وحياة الطلبة والتلاميذ والمعلمين والعاملين في مجال التعليم والمراكز التعليمية.

وبعد أن وجه مجلس الوزراء شكره إلى وزارة الصحة والوزارات المعنية الأخرى، أوعز في الوقت نفسه إلى الوزارات والدوائر الحكومية بضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية، وأهاب بالمواطنين التعاون مع خطط وتوجيهات حكومة إقليم كوردستان للحد من تفشي الفيروس المتحوّر.

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