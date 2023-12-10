وفد حكومة اقليم كوردستان يصل بغداد للتحاور بشأن الجمارك وقانون المعابر الحدودية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن وصول وفد رفيع من حكومة الاقليم الى بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية بشأن عدد من المسائل من بينها السياسة الجمركية وتعديل قانون المعابر الحدودية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وفدا رفيعا من حكومة اقليم كوردستان وصل الى بغداد، ويضم وزير الداخلية ريبر أحمد ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب نوري ووفد مرافق، لافتا الى ان الهدف من زيارة الوفد هو التباحث بشأن السياسة الجمركية في العراق واقليم كوردستان وتعديل قانون المعابر الحدودية.