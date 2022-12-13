وفد حكومة اقليم كوردستان يبحث "ملف الطاقة" مع النفط الاتحادية في بغداد

شفق نيوز/ بحث وفد حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء، في بغداد مع وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ملف الطاقة.

وذكر بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "جرى خلال اللقاء حول التنسيق المشترك بين وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية وإيجاد آلية عمل بين الجانبين استنادا الى الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة".

من جانبها قالت وزارة النفط الاتحادية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني استقبل، اليوم، وفد الإقليم التفاوضي برئاسة وزير المالية أوات شيخ جناب، وعضوية كل من: وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، ورئيس ممثلية حكومة الإقليم في بغداد والمتحدث باسم حكومة الإقليم، بالإضافة الى عدد من المستشارين في وزارة الثروات الطبيعية.

وبحسب البيان فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل اللجان المشتركة، المرتبطة بلجنة التفاوض الرئيسة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، لإيجاد حلول واقعية للمسائل العالقة بين المركز والإقليم خصوصاً ما يتعلق بملف إدارة الثروة النفطية .

وحضر اللقاء، وفق بيان النفط، وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام دائرة الرقابة الداخلية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام دائرة العقود والتراخيص، وعدد من المسؤولين في الدوائر المعنية والمكتب الإعلامي .

وكان وفد حكومة الاقليم قد وصل بغداد قبل أيام لمناقشة ملف الموازنة والنفط والملفات العالقة الاخرى بين الاقليم والحكومة الاتحادية.