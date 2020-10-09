وفد اقليم كوردستان برئاسة وزير الداخلية يصل بغداد ويجتمع مع الاعرجي

شفق نيوز/ وصل وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان برئاسة وزير داخليتها ريبر احمد يوم الجمعة الى العاصمة بغداد.

وكان احمد قد اعلن امس عبر منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن سيزور اليوم بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار المتنازع عليه وذات الغالبية من الطائفة الايزيدية.

وأستهل وفد حكومة الاقليم زيارته التي يجريها في الوقت الراهن بالاجتماع مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.

وسيجتمع الوفد ايضا مع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في وقت لاحق من اليوم.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار عام ٢٠١٤ وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

ويرفض العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.