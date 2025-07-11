وفد "حزب الشعوب" يثمن دور نيجيرفان بارزاني بإنجاح عملية السلام في تركيا (صور)

شفق نيوز- أربيل

شدّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، على ضرورة مواصلة الجهود لإنجاح عملية السلام في تركيا، مشيداً بالخطوة التي جرت اليوم لنزع السلاح من قبل مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

جاء ذلك، خلال استقباله وفداً من رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي، وعدداً من السياسيين الكورد الذين شاركوا اليوم في مراسم نزع السلاح التي أجراها أحد فصائل مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، بحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال اللقاء، أعرب الوفد عن شكره وتقديره للدور والجهود التي بذلها نيجيرفان بارزاني من أجل دفع عملية السلام في تركيا إلى الأمام، مؤكدين من جديد أهمية استمرار دعمه ومساندته للخطوات المقبلة لتعزيز مسار العملية.

بدوره، شدّد رئيس الإقليم، على أهمية مواصلة الجهود لإنجاح عملية السلام، مشيداً بالخطوة التي جرت اليوم لنزع السلاح من قبل مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، ومجدداً في الوقت ذاته شكره وتقديره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مساعيه من أجل إنجاح العملية.

وأكد الجانبان، وفق البيان، أن السلام يصب في مصلحة جميع الأطراف وتركيا والمنطقة بأكملها، وشدّدا على ضرورة أن يحظى هذا المسار بدعم ومساندة شاملة، كما أعربا عن أملهما في أن تمضي العملية خطوات إضافية إلى الأمام في المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، عبّر الوفد عن شكره لنيجيرفان بارزاني ورئاسة إقليم كوردستان، على كل ما قُدّم من دعم وتسهيلات لإنجاح مراسم نزع السلاح التي جرت اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، رحب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بمبادرة حزب العمال الكوردستاني بإلقاء السلاح، معتبراً إياها خطوة مهمة لتثبيت عملية السلام، معتبراً أنها مرحلة مهمة ومبشرة في مسار تثبيت عملية السلام.

وأقدم عشرات المقاتلين من حزب العمال الكوردستاني ومن كلا الجنسين النساء والرجال، على إضرام النيران بأسلحتهم في كهف "جاسنة" بين قضاء دوكان ومدينة السليمانية كخطوة أولية نحو نزع سلاح الحزب، وإنهاء العمليات العسكرية، والتوجه نحو العمل السياسي في تركيا.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن "مولا نادر" عضو السلام لقضايا الشرق الأوسط وأحد الذين حضروا مراسم إلقاء السلاح في كهف "جاسنة"، إن 30 مقاتلاً من الحزب تقريباً نصفهم رجال والنصف الآخر نساء قاموا بإضرام النيران والقاء أسلحتهم فيها أمام الحاضرين.

يذكر أن زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان قال، يوم الأربعاء الماضي، إن الحزب قد تخلى عن مفهوم تشكيل الدولة القومية للكورد في تركيا.

وقال أوجلان، في رسالة عبر تسجيل فيديو من داخل السجن في تركيا، إن "التخلي عن السلاح انتصار تاريخي، ومعه بدأت مرحلة ممارسة القانون والسياسة"، لافتاً إلى أن "السياسة والسلام المجتمعي أمر مهم مقابل حمل السلاح".

وأعلن حزب العمال في 12 أيار/ مايو الماضي حلّ نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك أكثر من أربعة عقود من التمرّد ضد الدولة التركية خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.

وجاء ذلك تلبية لدعوة أطلقها مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان في شباط/ فبراير الماضي من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول، حثّ فيها مقاتليه على إلقاء السلاح وحلّ الحزب.