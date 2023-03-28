وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد اليوم لمواصلة المباحثات بشأن النفط

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم الثلاثاء، أن وفدا منها برئاسة وزير المالية والإقتصاد آوات شيخ جناب سيزور بغداد لمواصلة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة الإقليم، فإن الوفد إضافة إلى ترؤسه من قبل شيخ جناب فإنه يضم بعضويته كلا من: كمال محمد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيناقش مع المسؤولين العراقيين، قضية النفط في بغداد و سيواصلون المفاوضات الرامية إلى حل الخلافات، ومن المقرر عقد اجتماعات مهمة رفيعة المستوى.

بدوره قال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه؛"بشأن التباحث حول ملف النفط، وفد الاقليم يعود الى بغداد اليوم".

وكان رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني قد اعلن قبل ايام انه سيتم ارسال وفد حكومي الى بغداد للتباحث حول ملف النفط بعد قرار المحكمة الفرنسية بعدم قانونية تصدير نفط الاقليم الى تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية.