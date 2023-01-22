وفد تشريعي كوردي يصل بغداد لبحث ملفات أمنية

شفق نيوز/ وصل وفد من لجنة الداخلية والأمن في برلمان إقليم كوردستان، مساء الأحد، إلى العاصمة بغداد، لمناقشة ملفات أمنية عدة مع مجلس النواب العراقي.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في الساعة 11:00 صباحاً، وفقاً لرئيس لجنة الداخلية والأمن ببرلمان كوردستان، شاخوان رؤوف.

وأضاف رؤوف، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع سيشهد بحث ملف الحدود والانتهاكات المتكررة على المناطق الحدودية، إضافة إلى ملف توسيع قوات حرس الحدود في إقليم كوردستان".

وتابع: "كما ستتم مناقشة ملف المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وآلية ملء الفراغات الأمنية في هذه المناطق، لمنع عناصر تنظيم داعش من استغلالها، فضلاً عن مناقشة ملف تحويل حلبجة إلى محافظة، خصوصاً بعد أن أصدر البرلمان العراقي قرارا بهذا الصدد عام 2021".

وفي وقت سابق من اليوم، كلفت وزارة الداخلية، قائدين أمنيين، بمهام حدودية، على حدود إقليم كوردستان مع كل من تركيا وإيران.

يأتي ذلك، ضمن خطوات السلطات الأمنية العراقية، لمسك "الخط الصفري" لحدود إقليم كوردستان، مع كل من تركيا وإيران، لوقف هجمات البلدين داخل أراضي البلد.

وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة، مضي قوات حرس الحدود في الانتشار بالحدود المحاذية مع تركيا وإيران، ضمن إقليم كوردستان.