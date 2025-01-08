وفد تركي في دهوك لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية مع العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك، شكري جميل، يوم الأربعاء، أن وفداً تجارياً تركياً ممثلاً عن اتحاد المصدرين لمنطقة شرق ووسط الأناضول ومنظمة النقل الدولية "UN-D"، زار المحافظة لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين العراق وتركيا.

وقال جميل لوكالة شفق نيوز، إن الوفد التركي ناقش أيضاً أبرز التحديات التي تواجه التجار في كلا البلدين، وكذلك القضايا التي تتعلق بالمنافذ الحدودية وخاصة منفذ إبراهيم الخليل حيث تناول الجانبان السبل الممكنة لتسهيل الحركة التجارية، كما تطرق الاجتماع إلى البضائع العابرة عبر تركيا إلى العراق والصادرات القادمة عبر الموانئ التركية.

وأشار إلى أن الجانب التركي أبدى استعداده لحل هذه المشكلات عبر التنسيق مع حكومته بما يسهم في تعزيز حركة التجارة ونقل البضائع بين البلدين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ نحو 13 مليار دولار في العام 2024 ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة في العام 2025.