وفد تجاري بحريني كبير يزور إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أبلغ وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، يوم الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أنه سيزور الإقليم على رأس وفد كبير.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في دافوس، اليوم، بحسب بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز. وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ومملكة البحرين، سيّما في المجالات الاستثمارية والصناعية والزراعية والتبادل التجاري.

ونقل وزير الصناعة والتجارة البحريني إلى الحكومة تحيات ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، مجدداً رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

كما أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني أنه سيزور إقليم كوردستان على رأس وفد تجاري كبير.

هذا وأعرب رئيس الحكومة عن استعداد إقليم كوردستان للارتقاء بالعلاقات مع مملكة البحرين في شتى المجالات.