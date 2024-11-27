وفد بولندي يبحث فتح معارض تجارية متبادلة مع كوردستان

شفق نيوز/ بحثت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مع وفد بولندي فتح معارض تجارية مشتركة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفداً تجارياً بولندياً زار الوزارة واجتمع مع المسؤولين في إقليم كوردستان لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث المنتجات المستوردة والمصدرة من قبل التجار إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية فتح معارض وسيمينارات تجارية بين الجانبين".