وفد بلجيكي يزور الإدارة الذاتية الكوردية في شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ زار وفد برلماني بلجيكي، يوم الجمعة، الإدارة الذاتية الكوردية في محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن الوفد وصل إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية في مدينة القامشلي، دون أن تذكر المواضيع التي سيجري مناقشتها خلال الزيارة.

وأضاف البيان، أن الوفد يضم كلاً من عضوي البرلمان البلجيكي جورج دالماني وكوين ميستو، ومدير الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب فيليب فانستيتكيستي، إضافة إلى عضوة مجلس الإدارة للرابطة الرابطة الدولية لضحايا الإرهاب رودي ملك، وهايدي دي باولو الرئيس التنفيذي لشركة Child Focus لدعم الوقاية للأطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسياً.

ويزور مسؤولون غربيون بشكل مستمر، مناطق نفوذ الإدارة الذاتية التي يتواجد بها قواعد عسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، كما تزور وفود من "الإدارة الذاتية" بلدان عربية وأوروبية بهدف مناقشة الوضع السياسي أو العسكري بالمنطقة.