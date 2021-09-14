وفد برلماني ودبلوماسي فرنسي يزور مجمع ابراهيم الخليل الحدودي في دهوك

شفق نيوز/ بحث وفد برلماني ودبلوماسي فرنسي، اليوم الثلاثاء، مع ادارة معبر ابراهيم الخليل الدولي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان؛ الأوضاع التجارية وأوضاع المهاجرين.

وجاء في بيان لعلاقات واعلام المعبر ورد لوكالة شفق نيوز، ان وفدا برلمانيا فرنسيا ضم رئيس لجنة الهجرة والمهاجرين سيبستيان وسكرتيرة اللجنة سونيا رفقة القنصل الفرنسي العام في اربيل أوليفيه ديكوتيني زار معبر ابراهيم الخليل الدولي وتم استقباله من قبل مدير المعبر حميد علي.

واضاف البيان ان الجانبين ناقشا الأوضاع التجارية وكذلك أوضاع المهاجرين واجريا حوارا بشأن المزيد من التفاهم بشأن تلك المحاور وتنمية التبادل التجاري.

وتابع البيان ان الجانبين جددا التأكيد على رسالة التعايش والديمقراطية وحقوق الانسان.