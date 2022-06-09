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وفد برلماني ألماني يدين بشدة هجوم اربيل "الإرهابي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-09T08:40:27+0000
وفد برلماني ألماني يدين بشدة هجوم اربيل "الإرهابي"

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، وفداً من البرلمان الألماني ضم كلاً من البرلمانيين ماكس لوكس وقاسم طاهر صالح. 

وأفاد بيان صدر عن حكومة الاقليم، ورد الى وكالة شفق نيوز، بأن الوفد البرلماني الألماني أدان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الليلة الماضية، مشيراً إلى المكانة المهمة لإقليم كوردستان.

 كما أكد الوفد دعم ألمانيا للاستقرار في إقليم كوردستان.

هذا ووجّه رئيس الحكومة شكره لألمانيا على دعمها ومساندتها إقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي ضد داعش، وأبدى رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات مع ألمانيا على الصعد كافة.

وتناول اللقاء، الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كوردستان في مجال تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمارات الألمانية، إلى جانب العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وضرورة حل المشاكل بينهما على أساس الدستور.

وأفاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، (مساء الاربعاء)، بأن طائرة مسيرة مفخخة هاجمت (مساء الاربعاء) طريق أربيل – بيرمام، شمالي محافظة اربيل، وأدى لإصابة ثلاثة مدنيين احدهم بحالة خطرة  وإلحاق أضرار بعدة سيارات مدنية ومحل مأكولات.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ذلك الحادث بأنه "عمل طائش"، وشددت أن العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اتصال مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني إن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل،  يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.

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