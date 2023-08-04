وفد برلماني أردني يشيد بإيواء إقليم كوردستان مئات آلاف اللاجئين ودحر داعش

شفق نيوز/ اجتمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الجمعة، بوفد برلماني أردني برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الاردني احمد الخلايلة، الذي اشاد بإيواء إقليم كوردستان مئات آلاف اللاجئين ودحر تنظيم داعش.

وبحسب بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوفد نقل في الاجتماع الذي حضره منتصر العقلا سفير الأردن لدى العراق والقنصل الأردني في أربيل فؤاد المجالي تحيات ملك الأردن إلى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وتحدث الجانبان عن أهمية العلاقة الثنائية بين اقليم كوردستان والاردن، كما اشادوا بالتطور والنمو الذي شهده الإقليم في مختلف المجالات.

وقال الوفد الاردني إنه "ينظر باحترام الى دور إقليم كوردستان في التعايش والاستقرار في العراق والمنطقة وثمنوا أيضا دور إقليم كوردستان في إيواء مئات الآلاف من اللاجئين ودحر إرهابيي داعش".

وأشار بارزاني بدقة في اللقاء إلى التاريخ بين الشعب الكوردستاني والشعب الأردني الذي بُني على يد المرحوم بارزاني والملك حسين.

كما شكر العاهل الأردني الملك عبد الله على دعمه لإقليم كوردستان في محاربة الإرهاب خلال مراحله المختلفة .

وعبر بارزاني ايضا عن سعادته بتعمق الصداقة والعلاقات بين الشعب الكوردستاني والشعب الأردني في مختلف المجالات والتي شهدت تقدما ملموسا.