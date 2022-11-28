وفد امريكي رفيع يؤكد لمسرور بارزاني استعداده للمشاركة بإعمار كوردستان وازدهارها

شفق نيوز/ أكد وفد امريكي رفيع، يوم الإثنين، لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاستعداد التام للمشاركة الفاعلة في عملية إعمار كوردستان وازدهارها.

وذكر بيان لحكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مسرور بارزاني، استقبل وفداً رفيعاً من غرفة التجارة الأمريكية الكلدانية ومؤسسة المجتمع الكلداني برئاسة مارتن مَنّا"، موضحا ان "رئيس غرفة التجارة الأمريكية الكلدانية والمجتمع الكلداني عرض نبذة عن أعمال مؤسسيته وأنشطتهما ومشاريعهما في أمريكا وإقليم كوردستان وسهل نينوى، وأعرب عن الاستعداد التام لمؤسستيه للمشاركة الفاعلة في عملية إعمار كوردستان وازدهارها".

وأشار رئيس حكومة الاقليم، إلى أن "كوردستان هي وطننا جميعاً بمختلف المكونات القومية والدينية، ويجب علينا جميعاً التعاون والمساعدة من أجل تحقيق المزيد من التطور لإقليم كوردستان وترسيخ دعائم ثقافة التعايش السلمي بين المكونات".

وجدد رئيس الحكومة دعم إقليم كوردستان للمطالب المشروعة للمسيحيين ومختلف المكونات في سهل نينوى والمناطق الكوردستانية خارج الإقليم، وشدد على ضرورة حل مشاكل هذه المناطق في إطار المادة 140 من الدستور.