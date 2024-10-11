وفد الكونغرس الأميركي يؤكد لنيجيرفان بارزاني مواصلة دعم إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أشاد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة، بالعلاقات الأميركية مع العراق والإقليم، فيما أكد الكونغرس الأميركي مواصلة دعمه لكوردستان.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني أشاد بالعلاقات الأميركية مع العراق وإقليم كوردستان خلال استقباله مساء اليوم عضو الكونغرس الأميركي سيث مولتون.

وعبر بارزاني عن تقدير إقليم كوردستان على دعم الولايات المتحدة المستمر.

من جانبه، أكد مولتون أن الكونغرس الأميركي سيواصل دعم إقليم كوردستان كصديق.

كما ناقش اللقاء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية والعلاقات بين أربيل وبغداد وإصلاحات وزارة البيشمركة وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط الذي حضره القنصل العام الأميركي لدى إقليم كوردستان.