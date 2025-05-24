وفد الكونغرس الأمريكي لنيجيرفان بارزاني: واشنطن تنظر لكوردستان كحليف

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مع عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي أنغس كينغ، وجيمس لانكفورد، التعاون المشترك بمجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن حل مشاكل الإقليم مع بغداد، فيما أكد الوفد أن واشنطن تنظر لكوردستان على أنها "حليف".

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استقبل عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي أنغس كينغ، السيناتور المستقل عن ولاية ماين، وجيمس لانكفورد، السيناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، ووفداً مرافقاً لهما".

وأضافت أن "الجانبين ناقشا خلال اجتماعهما تطوير علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز التعاون المشترك وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، وتبادلا الآراء بشأن الوضع السوري والمستجدات في المنطقة".

وتابعت أن "الرئيس بارزاني، عبر عن شكره وتقديره للدعم الأمريكي للعراق وإقليم كوردستان، وبالأخص مساندة الكونغرس لعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة، وأشار إلى أهمية تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وركز على فرص العمل والاستثمار الأمريكي في العراق وإقليم كوردستان".

من جهته، أشاد الوفد الضيف بالتقدم الذي يشهده إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن أمريكا تنظر باهتمام بالغ، وكحليف، إلى العراق وإقليم كوردستان، وجدد التأكيد على استمرار الالتزام الأمريكي بدعم العراق وإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، اتفق الجانبان على "أهمية حل المشاكل بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار والتفاهم، وشددا على حماية الأمن والاستقرار في المنطقة".