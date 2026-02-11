وفد الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني يصل أربيل للقاء بارزاني

شفق نيوز- اربيل

وصل وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني، اليوم الأربعاء، إلى مدينة أربيل، حيث من المقرر عقد اجتماع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عند الساعة الثانية ظهراً.

ويترأس طالباني وفد الاتحاد الوطني، فيما يترأس الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وفد الحزب الديمقراطي بمشاركة نائبيه الاثنين.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد أكد يوم أمس الثلاثاء أن زعيمه بافل طالباني سيلتقي مسعود بارزاني اليوم الأربعاء.

وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو لوكالة شفق نيوز إن "بافل طالباني سيعقد اجتماعاً مهماً مع مسعود بارزاني يوم غد"، مبيناً أن "الاجتماع يهدف إلى التوصل لاتفاق وتفاهم في جميع الملفات بما في ذلك الاستحقاقات الاتحادية".

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الاجتماع سيعقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث ستكون ملفات رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وغيرها على طاولة النقاش.