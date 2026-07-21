وفد الاتحاد الخليجي يشيد بجاهزية دهوك لاستضافة كأس السوبر (صور)

شفق نيوز- دهوك

بحث وفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى دهوك، الاستعدادات الخاصة باستضافة مباراة كأس السوبر الخليجي بين نادي دهوك ونادي الريان القطري، والمقرر إقامتها في 13 من الشهر المقبل.

وقال مسؤول إعلام نادي دهوك، شفان محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد ترأسه الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، جاسم الرميحي، وضم مدير العمليات أحمد عبدالعزيز بوعينين، إلى جانب وفد فني وآخر تسويقي، حيث أجرى جولة ميدانية على المنشآت الرياضية الخاصة بنادي دهوك".

وأضاف أن "الوفد أبدى ارتياحه لمستوى الاستعدادات والمنشآت الرياضية، مع تسجيل عدد من الملاحظات الفنية التي ستُعالج خلال الأيام المقبلة"، مبينًا أن "جميع الجهات المعنية تعمل على استكمال المتطلبات قبل موعد المباراة".

وأوضح محمد، أن الوفد عقد اجتماعاً مع محافظ دهوك، علي تتر، جرى خلاله التأكيد على أهمية البطولة بالنسبة لدهوك وإقليم كوردستان والعراق، كما جرى بحث آليات إنجاح الحدث بما يليق بمكانة البطولة، والعمل على أن تكون استضافة دهوك بداية لاستمرار تنظيم مباريات كأس السوبر الخليجي في المحافظة خلال السنوات المقبلة.

كما أكد مدير إعلام نادي دهوك أن الوفد زار أيضاً قضاء العمادية للاطلاع على أحد أبرز المعالم السياحية في المحافظة، ضمن برنامج الزيارة، موضحاً أن إدارة نادي دهوك أبلغت الوفد بأن جميع الأعمال والتحضيرات ستكتمل قبل عشرة أيام من موعد المباراة.

وختم محمد، حديثه بالقول إن الاستعدادات تسير وفق الخطة المرسومة لتقديم نسخة مميزة تليق بالبطولة، وتحظى بإشادة الاتحاد الخليجي لكرة القدم.