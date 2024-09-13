وفد اتحادي يزور أربيل لبحث استئناف تصدير نفط كوردستان

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وفد من وزارة النفط الاتحادية، إقليم كوردستان، لعقد اجتماع حول ملف النفط، خلال الأيام القليلة القدامة.

وقال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، صباح صبحي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وفداً من وزارة النفط العراقية سيزور أربيل خلال الايام المقبلة، وذلك كجزء من اتفاقات اجتماع المجلس الوزاري الاقتصادي، الذي عُقد في المدينة قبل أيام".

وأضاف صبحي، أن "زيارة الوفد الاتحادي تأتي لبحث ملف النفط واستئناف تصديره ومناقشة القضايا العالقة بشأنه مع حكومة الإقليم، حيث سيجتمع مع وزارة الثروات الطبيعية".

ووصل مدينة أربيل يوم الأحد الماضي، وفد المجلس الوزاري الاقتصادي في الحكومة الاتحادية، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، وعضوية وزيرة المالية طيف سامي وعدد من المسؤولين، حيث عقدوا اجتماعا لمدة يومين مع حكومة إقليم كوردستان، شهد التباحث حول القضايا المالية بين الجانبين.