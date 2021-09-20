وفد اتحادي لمناقشة تحول حلبجة إلى المحافظة 19 في العراق

شفق نيوز/ زار وفد حكومي رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية يوم الاثنين، محافظة حلبجة، لبحث ملف تحويل حلبجة إلى المحافظة 19 بالبلاد.

وأبلغ مصدر خاص وكالة شفق نيوز؛ ان "الوفد الرفيع الذي وصل محافظة حلبجة، يضم مسؤولين من وزارة التخطيط الاتحادية"، موضحا أن "الزيارة تستمر لمدة 3 ايام".

واضاف المصدر؛ ان "الوفد سيبحث ملف تحويل حلبجة الى محافظة"، لافتا الى ان "مجلس النواب صوت في جلسة عقدها يوم الثلاثاء 16/3/2021، وفي الذكرى الـ 33 لقصف حلبجة من قبل النظام السابق، بالإجماع على قرار يدعو فيه الحكومة الاتحادية للإسراع في إكمال الإجراءات القانونية لإعلان محافظة حلبجة".

ومع استحداث محافظة حلبجة، صار إقليم كوردستان يضم 4 محافظات، بعد أن كان يضم ثلاث محافظات هي أربيل والسليمانية ودهوك.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، عام 2014، استحداث المحافظة رقم 19 في البلاد وتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، لكن لم يبدأ العمل فعليا بالقرار.

وتعرف حلبجة بالمأساة التي حدثت فيها عام 1988، عندما أطلق نظام صدام حسين أثناء الحرب العراقية الإيرانية هجوما كيميائيا على سكان المدينة، أدى إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص من سكانها.