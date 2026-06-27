وفاءً لموقف حلبجة تجاه الطفلة الكربلائية.. ناشط يهدي المدينة خمسة آلاف شتلة "ألبيزيا"

شفق نيوز- حلبجة

قدّم الناشط البيئي حيدر الأگرع، برفقة فريقه التطوعي من محافظتي كربلاء وبغداد، يوم السبت، خمسة آلاف شتلة من أشجار "الألبيزيا" هديةً إلى محافظة حلبجة، تعبيراً عن الامتنان للموقف الإنساني الذي أبداه أهالي المدينة خلال حادثة غرق الطفلة السائحة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المبادرة جاءت وفاءً لما أظهره أهالي حلبجة من تضامن واسع وجهود كبيرة في عمليات البحث عن الطفلة، وهو ما حظي بإشادة وتفاعل كبيرين على المستوى الشعبي.

وأكد القائمون على المبادرة أن الهدية تمثل رسالة محبة وتقدير من أهالي كربلاء إلى أهالي حلبجة، وتجسيداً لقيم التآخي والتكاتف بين أبناء المحافظات العراقية، إلى جانب دعم المبادرات البيئية والإنسانية المشتركة.

ومن المقرر أن تُزرع الشتلات في عدد من المواقع العامة داخل محافظة حلبجة، في إطار جهود توسيع المساحات الخضراء وتحسين الواقع البيئي، وترسيخ معاني الوفاء والتضامن بين أبناء العراق.