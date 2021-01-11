وفاءً للمحافظ الراحل.. أربيل تعرِّف بكتاب "وضع الاقنعة" للكاتب جباري

شفق نيوز/ اعلنت اربيل محافظة عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اجراء مراسم لتعريف بكتاب "وضع الاقنعة" من جمع واعداد الكاتب جمال جباري.

وجاء في بيان لاعلام محافظة اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المراسم جرت مساء اليوم الاثنين بحضور محافظ اربيل بالوكالة هيمن قادر، ونائب المحافظ مسعود كاكه رش وقائممقام قضاء مركز اربيل نبز عبد الحميد، وممثل اسرة محافظ اربيل الراحل الفقيد (د.فرست صوفي) نصرت صوفي وعدد من البرلمانيين والكتاب والادباء والشعراء والفنانين وممثلي المنظمات والمسؤولين الاداريين في اربيل".

واضاف، ان "المراسم جرت في مقبرة الشيخ احمد عند قبر الفقيد فرست صوفي حيث تم تعريف وتوزيع كتاب "وضع الاقنعة" من جمع واعداد الكاتب "جمال جباري".

واشار البيان الى ان "الكتاب عبارة عن تجميع لنشاطات الدوائر والمؤسسات التابعة لحدود محافظة اربيل اثناء فترة الحجر الصحي الوقائي من فيروس كورونا مع مجموعة من نتاجات الكاتب بشأن فيروس كورونا، كجزء من الوفاء لروح المحافظ الراحل "د.فرست صوفي" الذي اصبح مقاتلا ودرعا للوقاية من فيروس كورونا".