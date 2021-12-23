وفاء لضحايا الفيضانات.. گرميان لاتحتفل برأس السنة

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في ادارة گرميان باقليم كوردستان، يوم الخميس، عن عدم قيام اي احتفال بمناسبة راس السنة في مناطق الادارة.

وقال قائمقام كلار شهاب احمد في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن إدارة قضاء كلار (مركز القضاء) قررت عدم إقامة احتفال رسمي لاستقبال العام الجديد، وذلك وفاء لارواح ضحايا الفيضانات في أربيل.

واضاف شهاب أن اللجنة الأمنية في إدارة گرميان عقدت، اليوم، اجتماعاً لوضع خطة أمنية وقررت منع إقامة اي احتفالية رسمية في كلار.

وأطلقت إدارة گرميان أمس الأربعاء، حملة لجمع المساعدات والتبرعات للمتضررين من الفيضانات في أربيل العاصمة، وذلك بالتعاون مع رجال دين ووجهاء.