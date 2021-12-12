وفاة 9 مرضى وإصابة 157 شخصاً بكورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن تسجيل 157 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 مرضى جراء مضاعفات الفيروس في عموم الاقليم خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة صحة كوردستان في موقفها الوبائي اليومي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها أجرت 4408 فحوصات جديدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، أظهرت إصابة 157 شخصاً بالفيروس، مبينة أن هذه الاصابات توزعت في اربيل 57 إصابة، و51 في السليمانية، و22 في دهوك، وإصابة واحدة في حلبجة و8 في كرميان.

وبينت الوزارة أن اعداد حالات الشفاء بلغت 370 حالة، بينما كان الوفيات 9 حالات توزعت 5 في اربيل، ووفاة واحدة في السليمانية، وحالتي وفاة في دهوك، وحالة واحدة في كرميان.