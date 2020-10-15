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وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-15T19:22:58+0000
وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، يوم الخميس، عن وفاة سبعة مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 في المحافظة، فيما بقي 216 مصابا تحت الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز المخصصة لاستقبال المصابين بالجائحة العالمية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان المستشفيات استقبلت الخميس 29 مصابا توزعوا بواقع مصاب واحد في مستشفى آسا و3 في م.الشهيد آسو و17 في م.الشهيد هيمن و8 في م.الشهيد طاهر والي بك، فيما خرج 18 مصابا من المستشفيات 12 منهم من م.الشهيد هيمن و6 من م. الشهيد طاهر والي بك.

واشار البيان الى ان 191 مصابا يستعينون بالاوكسجين من بينهم 46 في م. آسا و24 في م. الشهيد آسو و91 م. الشهيد هيمن و30 في م. الشهيد طاهر والي بك.

ونوه البيان الى ان مريضا واحدا يستعين بجهاز التنفس في م. الشهيد آسو، فيما يخضع 42 مصابا للعناية المركزة ICU من بينهم 23 في م.آسا و19 في م. الشهيد آسو.

واضاف البيان ان 25 مصابا يستعينون بجهازCPAPمن بينهم 11 في م.آسا و14 في م. الشهيد آسو، فيما توفي 7 من المصابين من بينهم 2 في م. آسا و1 في م. الشهيد آسو و3 في م. الشهيد هيمن و1 في م. الشهيد طاهر والي بك.

كما نوه البيان الى ان مجموع المتبرعين ببلازما الدم في المحافظة وصل الى 1112 متبرعا.

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