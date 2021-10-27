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وفاة 6 توائم ولدوا مبكراً في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-27T19:43:53+0000
وفاة 6 توائم ولدوا مبكراً في أربيل

شفق نيوز/  توفي ستة توائم، يوم الأربعاء، بعد مرور يوم واحد على ولادتهم، في إحدى مستشفيات أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فيما لم تُخبْر والدتهم بالأمر حتى اللحظة.

وذكر مصدر في مستشفى أربيل للنسائية والتوليد التعليمي، لوكالة شفق نيوز، أن "اثنين من التوائم الستة توفيا عصر الأربعاء وبعد ساعات لحقهما ثلاثة آخرين وهم جميعا من الذكور، قبل أن تلحقهم السادسة وهي أنثى".

وأضاف المصدر، أن "الأم مازالت تحت العناية والمراقبة الطبية، ويتجه وضعها الصحي نحو التحسن تدريجيا، ولم يتم إخبارها بنبأ وفاة أولادها الستة حتى الآن".

وكانت سيدة في 22 من عمرها، قد أنجبت أمس الثلاثاء، ستة توائم بشكل طبيعي في أربيل، بعد 24-25 أسبوعا من الحمل وقد تم وضعهم جميعا تحت العناية الطبية، الفائقة بسبب ولادتهم المبكرة ونقص أوزانهم.

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