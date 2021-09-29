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وفاة 17 شخصاً نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-29T15:24:05+0000
وفاة 17 شخصاً نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسجيل وفاة 17 شخصاً بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة منصرمة.

وجاء في بيان للوزارة ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 8430 فحصا جديدا أظهرت اصابة 1349 شخصا بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

واشار البيان الى ان (١٢٤٦) مصابا اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها، مع توفي المصابين ال17.

وبشأن الإحصاءات الكاملة للوزارة منذ ظهور الفيروس في الاقليم، اشار البيان الى ان الوزارة حجرت ٢١٨٧١ خرجوا جميعا، فيما بلغ عدد حالات لفحص التي قامت بها مختبراتها ٣١٢١٥٩٨ فحصا، اظهرت اصابة ٣٣٠٨٦٨ شخصا، تعافى منهم ٢٩٦٧١٨ مصابا، وبقي ٢٨٢٩٥ تحت العناية الطبية، فيما توفي ٥٨٥٥ مصابا لحد الآن.

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