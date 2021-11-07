وفاة 16 واصابة 447 شخصا جديدا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، عن تسجيل 16 حالة وفاة واصابة 447 مصابا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال يوم ٥٤٢٩ فحصا جديدا، أظهرت اصابة ٤٤٧ مصابا جديدا في جميع مناطق الاقليم.

واضاف البيان ان ٥٥١ مصابا اكتسبوا الشفاء من المرض خلال الفترة ذاتها، فيما تأكد وفاة 16 مصابا بسبب تداعيات الاصابة بالفيروس.

وفي الاحصائيات الكاملة التي نشرتها الوزارة في البيان أكدت أنها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا تم إخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اشارت الى ان عدد الفحوصات التي أجرتها مختبرات الوزارة منذ ظهور الجائحة بلغت ٣٣٩٩٣٣٦ فحصاً أكدت إصابة ٣٦٥٧٥٦ شخصا في الفترة ذاتها اكتسب ٣٤٩٧٢٥ مصابا منهم الشفاء من الفيروس بعد تلقي العلاج اللازم، وفيما بقي ٩٤٨٠ مصابا تحت الرقابة الطبية مقابل تسجيل وفاة مامجموعه ٦٥٥١ مصاباً منذ ظهور المرض في جميع مناطق اقليم كوردستان.