وفاة 16 مريضاً وتسجيل 567 اصابة جديدة بفيروس كورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بأن 16 مصاباً بفيروس كورونا المستجد COVID19 قد توفوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، فيما اصيب 567 شخصاً اخرين ليرتفع بذلك مجموع ضحايا الفيروس الى 6667 شخصا في عموم مناطق الاقليم

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، حول الموقف اليومي للوباء في الاقليم، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 5139فحصاً اسفرت عن اكتشاف 6667 اصابة جديدة.

وأشار البيان إلى أن 643 مصاباً اكتسبوا الشفاء من الفيروس بعد تلقيهم العلاج اللازم، مؤكداً وفاة 16 مصابا خلال الفترة ذاتها في جميع مناطق الاقليم.

وأجمل بيان الوزارة أعداد الاشخاص الذين قامت مراكزها بحجرهم منذ ظهور الفيروس بـ21871 خرجوا جميعاً بعد التأكد من خلوهم من المرض، مشيراً إلى أن مختبرات الوزارة اجرت خلال الفترة ذاتها 3440654 فحصاً تمكنت من خلالها اكتشاف 369265 حالة اصابة، تعافى منهم 354883 مصابا.

وأشارت الاحصاءات نفسها إلى بقاء مامجموعه 7715 تحت العناية الطبية، فيما اكدت وفاة 6667 مصاباً في جميع مناطق الاقليم للفترة الماضية.