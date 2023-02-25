وفاة 14 عاملاً اجنبياً في إقليم كوردستان خلال العام الماضي

شفق نيوز/ أعلن مسؤول منظمة الثقافة والدفاع عن العمال الأجانب محمد هەژار، يوم السبت، أعداد المتوفين من العمال الأجانب في إقليم كوردستان خلال العام الماضي.

وقال هەژار لوكالة شفق نيوز، "خلال العام الماضي تم تسجيل (14) حالة وفاة في صفوف العمال الأجانب وهم من السنغال والنيبال والهند".

واضاف ان "(6) من المتوفين تم دفنهم في كوردستان و(8) منهم تم ارسالهم لدولهم بطلبات من ذويهم".

وأشار إلى ان "المنظمة استطاعت خلال العام الماضي تحرير عاملة اجنبية تم تهريبها إلى بغداد وإطلاق سراح اخرى تم احتجازها بسبب ديون مترتبة عليها من قبل أحد أصحاب الشركات كما وتم حل (15) مشكلة متعلقة بالعمال الأجانب في محافظات الاقليم".

وتابع هەژار، "خلال العام الماضي 2022 تم تسجيل حالة اعتداء جنسية واحدة بحق عاملة اجنبية في كوردستان".

وعن أعداد العمال الأجانب في كوردستان أكد هەژار، ان "الاعداد المثبتة تشير الى وجود أكثر من (38) ألف عامل في عموم مناطق الاقليم الا ان هذا الرقم لم يكن دقيقا بسبب دخول الكثير من العمال بصورة غير شرعية".

ونقل هەژار عن العمال طلبهم، بـ"توحيد الغرامات المالية على المخالفين من العمال الأجانب مع القانون المتبع في بغداد"، مشيراً إلى ان "ما يتم في كوردستان فيه اجحاف بحق العاملين الأجانب كما وطالب بفتح مركز شرطة خاص الأجانب في كل محافظة يكون مختصة بقضايا العمال الأجانب".