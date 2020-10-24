سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

وفاة وإصابة 22 شخصاً خلال ساعات بحوادث في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-24T06:38:58+0000
وفاة وإصابة 22 شخصاً خلال ساعات بحوادث في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ لقي أربعة اشخاص حتفهم فيما أُصيب 18 آخرون بجروح بحوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية في إقليم كوردستان.

و وقع حادث مروري قبل قليل على طريق كركوك – السليمانية ضمن حدود ناحية بازيان.

وقال مصدر في مديرية مرور السليمانية ان الحادث ناجم عن انقلاب عجلة نوع "BMW" مما ادى الى اصابة أربعة اشخاص من أُسرة واحدة رجل وثلاث نساء.

وتوفي شخصان و اصيب أربعة آخرون بينهم طفل أمس الجمعة في حوادث سير وقعت في محافظتي السليمانية وحلبجة.

وفي حادث اخر توفي شخص واصيب اربعة آخرون بجروح في حادث سیر وقع علی طریق حلبجة - سید صادق.

وتصادمت عجلتان في الساعة العاشرة من مساء امس الجمعة على طريق اربيل – شقلاوة مما اسفر عن مصرع شخص واصابة ستة اخرين.

related

وفاة واصابة 32 شخصا في 3 حوادث بأقل من 24 ساعة في اقليم كوردستان

Date: 2019-08-30 15:28:02
وفاة واصابة 32 شخصا في 3 حوادث بأقل من 24 ساعة في اقليم كوردستان

محافظة في اقليم كوردستان تعلن حصيلة ضحايا الحوادث خلال العيد

Date: 2019-08-14 20:43:52
محافظة في اقليم كوردستان تعلن حصيلة ضحايا الحوادث خلال العيد

"المالية" تطمئن الموظفين في اقليم كوردستان

Date: 2020-01-26 15:39:54
"المالية" تطمئن الموظفين في اقليم كوردستان

حكومة كوردستان ترهن مسألة موازنتها المالية بأمر

Date: 2019-11-25 11:31:20
حكومة كوردستان ترهن مسألة موازنتها المالية بأمر

سقوط طائرة تركية بدون طيار في محافظة دهوك

Date: 2020-10-01 11:55:56
سقوط طائرة تركية بدون طيار في محافظة دهوك

مسعود بارزاني يلتقي لافروف

Date: 2019-10-07 20:09:17
مسعود بارزاني يلتقي لافروف

وفدان من حكومة اقليم كوردستان يصلان بغداد

Date: 2020-08-30 11:26:11
وفدان من حكومة اقليم كوردستان يصلان بغداد

سقوط قتلى بقصف تركي لمنطقة باقليم كوردستان

Date: 2019-08-29 17:38:01
سقوط قتلى بقصف تركي لمنطقة باقليم كوردستان