وفاة وإصابة 22 شخصاً خلال ساعات بحوادث في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ لقي أربعة اشخاص حتفهم فيما أُصيب 18 آخرون بجروح بحوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية في إقليم كوردستان.

و وقع حادث مروري قبل قليل على طريق كركوك – السليمانية ضمن حدود ناحية بازيان.

وقال مصدر في مديرية مرور السليمانية ان الحادث ناجم عن انقلاب عجلة نوع "BMW" مما ادى الى اصابة أربعة اشخاص من أُسرة واحدة رجل وثلاث نساء.

وتوفي شخصان و اصيب أربعة آخرون بينهم طفل أمس الجمعة في حوادث سير وقعت في محافظتي السليمانية وحلبجة.

وفي حادث اخر توفي شخص واصيب اربعة آخرون بجروح في حادث سیر وقع علی طریق حلبجة - سید صادق.

وتصادمت عجلتان في الساعة العاشرة من مساء امس الجمعة على طريق اربيل – شقلاوة مما اسفر عن مصرع شخص واصابة ستة اخرين.