٤ وفاة و٤٠ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء تسجيل ٤ حالات وفاة و٤٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان، إن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأة من الحسكة ورجل آخر من الرقة.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٤٠ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢١ ذكورا و ١٩ إناثا.

وتوزعت الإصابات الجديدة ٥ حالات في الحسكة، ٣ القامشلي، ٦ ديرك (المالكية)، ١ تل تمر، ١ الرميلان، ٧ كوباني، ١ الرقة، ٣ دير الزور، ١١ الطبقة وحالتان في الشهباء.

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨١٥٣ حالة منها ٢٧٦ حالة وفاة و ١١٥٧ حالة شفاء.