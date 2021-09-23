وفاة أول معتمر من إقليم كوردستان في السعودية

شفق نيوز/ توفي اليوم الخميس أول معتمر من سكنة إقليم كوردستان بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك هذه الشعيرة الدينية في مدينة مكة المكرمة.

والمعتمر يُدعى مصطفى سليمان مصطفى المزوري من سكنة مدينة دهوك توفي بعد إصابته بجلطة قلبية ومكوثه لمدة خمسة أيام في مستشفى الملك عبدالله، وفقا لبيان صادر عن هيئة الحج والعمرة في الإقليم.

بدوره اكد سرمد الملا جميل مدير الحج والعمرة في دهوك خبر الوفاة وقال إنه تقرر دفنه اليوم في مقبرة "شهداء الحرم" في مكة المكرمة.

يُشار إلى أنه ومنذ السماح بتسيير الرحلات من إقليم كوردستان وإلى السعودية هذا أول معتمر يتوفى من الإقليم في مكة.