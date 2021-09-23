سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة أول معتمر من إقليم كوردستان في السعودية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-23T13:02:37+0000
وفاة أول معتمر من إقليم كوردستان في السعودية

شفق نيوز/ توفي اليوم الخميس أول معتمر من سكنة إقليم كوردستان بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك هذه الشعيرة الدينية في مدينة مكة المكرمة.

والمعتمر يُدعى مصطفى سليمان مصطفى المزوري من سكنة مدينة دهوك توفي بعد إصابته بجلطة قلبية ومكوثه لمدة خمسة أيام في مستشفى الملك عبدالله، وفقا لبيان صادر عن هيئة الحج والعمرة في الإقليم.

بدوره اكد سرمد الملا جميل مدير الحج والعمرة في دهوك خبر الوفاة وقال إنه تقرر دفنه اليوم في مقبرة "شهداء الحرم" في مكة المكرمة.

يُشار إلى أنه ومنذ السماح بتسيير الرحلات من إقليم كوردستان وإلى السعودية هذا أول معتمر يتوفى من الإقليم في مكة.

related

حمامة تنهي حياة شاب في مدينة بإقليم كوردستان

Date: 2021-04-09 09:17:55
حمامة تنهي حياة شاب في مدينة بإقليم كوردستان

إقليم كوردستان يستعد لتصدير ثلاثة محاصيل زراعية إلى السعودية وأوربا

Date: 2021-08-26 10:52:34
إقليم كوردستان يستعد لتصدير ثلاثة محاصيل زراعية إلى السعودية وأوربا

وفاة ثالث صحفي بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-11 16:15:26
وفاة ثالث صحفي بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

صخرة تنهي حياة راعٍ في احد جبال اقليم كوردستان

Date: 2020-08-24 10:44:23
صخرة تنهي حياة راعٍ في احد جبال اقليم كوردستان

رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الأمير فيليب

Date: 2021-04-09 12:26:56
رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الأمير فيليب

صاعقة رعدية تقتل راعياً في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-07 08:54:26
صاعقة رعدية تقتل راعياً في إقليم كوردستان

كوردستان تدين بـ"شدة" هجوما صاروخيا على مطار ابها السعودي

Date: 2019-06-13 22:16:24
كوردستان تدين بـ"شدة" هجوما صاروخيا على مطار ابها السعودي

أراد رفع علم كوردستان .. وفاة تدريسي بحادث مع أول يوم لإستئناف الدوام بالإقليم

Date: 2021-02-07 10:35:31
أراد رفع علم كوردستان .. وفاة تدريسي بحادث مع أول يوم لإستئناف الدوام بالإقليم