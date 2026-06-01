وفاة حاج من إقليم كوردستان في الديار المقدسة

شفق نيوز- اربيل

أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن وفاة أول حاج من الإقليم في المملكة العربية السعودية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحاج "أحمد سعيد نوري بریفكاني"، من أهالي محافظة دهوك، وافته المنية فجر اليوم في المدينة المنورة.

وأوضحت المديرية، أن الحاج المتوفى كان قد توجه أمس الأحد من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد إتمامه مناسك وفريضة الحج، قبل أن توافيه المنية فجر اليوم.