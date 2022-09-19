‏وفاة وزير "أسبق" في حكومة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ‏توفي يوم الإثنين وزير الأوقاف الأسبق في حكومة إقليم كوردستان شيخ عدنان النقشبندي في أربيل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 83 عاما.

‏وذكرت رئاسة برلمان كوردستان في برقية تعزية بوفاة النقشبندي، أن "النقشبندي كان من الشخصيات الاجتماعية المرموقة داخل المجتمع الكوردستاني و خدمة خلال حياته خدمات كثيرة في مجال البرلمان عندما كان نائبا فيها".

‏وأضافت "نتقدم بخالص التعازي إلى ذويه ومحبيه ونرجو من الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

وشغل النقشبندي مقعدا في برلمان اقليم كوردستان، واستلم حقيبة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم.