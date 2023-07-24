وفاة وزير الصحة الكوردستاني الأسبق يادكار حشمت

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وفاة الدكتور يادكار رؤوف حشمت الطبيب العريق في السليمانية الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان في فترة سابقة.

وجاء في بيان مقتضب للمدير العام لصحة السليمانية صباح نصر الدين احمد، ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بحزن عميق ننعى رحيل الدكتور يادكار رؤوف حشمت، الطبيب العريق وصاحب الخبرة الطويلة في مدينة السليمانية والوزير الأسبق في حكومة اقليم كوردستان".

وأعرب أحمد بإسم مديرية صحة السليمانية عن مواساته لذوي الفقيد.