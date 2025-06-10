وفاة وزير الداخلية السابق في حكومة كوردستان

شفق نيوز/ توفي، اليوم الثلاثاء، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ووزير الداخلية السابق في حكومة إقليم كوردستان، كريم سنجاري، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سنجاري فارق الحياة اليوم، بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

ويُعد سنجاري من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حيث تولى منصب وزير الداخلية في حكومة الإقليم ضمن التشكيلة الوزارية الثامنة، وكان له دور محوري في الملفات الأمنية والسياسية للإقليم خلال فترة توليه المنصب.

ولعب الراحل دوراً مهماً داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حيث كان يُعد من المقربين من قيادة الحزب، وشارك في رسم السياسات الداخلية المتعلقة بالأمن والاستقرار في كوردستان.