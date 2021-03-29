١٠ وفيات واكثر من ٨٠٠ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الكوردستانية، الإثنين، عن تسجيل عشر وفيات، و٨٣٩ إصابة جديدة، وتعافي ٣٥٢ خلال ٢٤ ساعة في عموم الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها سجلت الإصابات الجديدة خلال ٨٩٥٥ فحص، وتوزعت الإصابات على مدن:

• (٢١٧) أربيل

• (٢٢٣) السليمانية

• (٣٦١) دهوك

• (٣٣) گرمیان

• (٥) رابرين

وتوزعت حالات التعافي

• (٦٨) أربيل

• (٧٩) السليمانية

• (١٨٧) دهوك

• (٣) حلبجة

• (١٣) گرمیان

• (٢) رابرين

وتوزعت حالات الوفيات العشر

• (٢) اربيل

• (٤) السليمانية

• (٢) دهوك

• (٢) گەرمیان

ومنذ تفشي الوباء في الإقليم، أصيب ١٢٠٣١٩، تعافى منهم ١٠٨٨٣٥، وتوفي ٣٦٥٣.