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وفاة واحدة و199 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-02T15:10:40+0000
وفاة واحدة و199 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الثلاثاء، حالة وفاة واحدة و١٩٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب ١١٩ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاصابات الجديدة سجلت كالتالي: 

• (٨٢) أربيل

• (٥٣) السليمانية

• (٥٨) دهوك

• (٦) كرميان

أما حالات الشفاء:

• (٣٨) أربيل

• (٤٤) السليمانية

• (٣٢) دهوك

• (٥) كرميان

وسجلت حالة الوفاة الوحيدة في أربيل.

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم منذ ظهور الفيروس إلى ١٠٩٣٥٠، بينها ٣٥٢٢ وفاة، و١٠٣٧٤٤ حالة شفاء.

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