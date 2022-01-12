وفاة منتسب في المرور داخل سيارته في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، وفاة منتسب بالمرور بعد فقدانه الوعي داخل سيارته وسط اربيل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم ابلاغها بان شخصا فاقد الوعي داخل سيارته في الشارع الرئيس اربيل – كركوك، وسيارته مقفلة عليه، مبينا ان فريقا للانقاذ من المديرية توجه على الفور الى محل الحادث.

واضاف البيان ان الفريق اخرج الشخص المذكور وقام بتحويله الى المستشفى، مستدركا انه للاسف كان قد لفظ انفاسه الاخيرة.

واشار البيان الى ان الشخص المذكور يدعى (دلشاد سليمان)، وهو منتسب في مديرية مرور اربيل.