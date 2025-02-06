وفاة معتمر من إقليم كوردستان في مكة

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، وفاة معتمر كوردي يبلغ من العمر 57 عاماً، وهو من سكان إدارة گرمیان المستقلة، أثناء أدائه مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المعتمر خليل أحمد كاكة برا، وهو من سكان إدارة گرمیان، كان قد سافر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وأقام هناك لمدة ثمانية أيام، وأتم مناسكه، إلا أنه تعرض لطارئ صحي مفاجئ صباح اليوم في مكة المكرمة، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

وأشارت المديرية، إلى أنه تقرر دفنه اليوم في مكة المكرمة وفقاً لإجراءات الدفن هناك.

ويعد خليل أحمد كاكة برا ثاني معتمر من إقليم كوردستان يتوفى خلال هذا الأسبوع، حيث سبق أن توفي المعتمر محمد عبد الغفور، وهو من سكان إدارة زاخو المستقلة، يوم 3 فبراير الجاري في المدينة المنورة أثناء أدائه مناسك العمرة.