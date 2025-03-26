وفاة معتمر من اقليم كوردستان في مكة

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء وفاة المعتمر رحيم كريم باجلان، البالغ من العمر 48 عاماً، في مدينة مكة.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتوفى، وهو من سكنة إدارة گرميان المستقلة، كان قد سافر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة بوسيلة نقل خاصة، ولم يكن يعاني من أي مشكلات صحية سابقة، إلا أنه توفي بشكل مفاجئ مساء أمس الثلاثاء في مكة المكرمة".

وأضاف البيان، أن "مكتب گرميان للحج والعمرة، بالتنسيق مع الشركة المنظمة للرحلة، أشرف على إجراءات الدفن في مكة".