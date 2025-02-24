وفاة معتمر كوردي في السعودية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وفاة معتمر كوردي من أهالي مدينة أربيل، أثناء أدائه المناسك الدينية في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ومدير أوقاف أربيل، نبز إسماعيل، في منشور على "فيسبوك" تابعته وكالة شفق نيوز، إن "معتمراً من أهالي مدينة أربيل يدعى (هيني شيخ محمد بابير) من مواليد 1967 توفي أثناء أدائه مناسك العمرة في المملكة السعودية".

ولم يقدم المتحدث باسم الوزارة أي توضيحات بشأن الأسباب التي أدت إلى وفاة هذا المعتمر، مكتفياً بالإشارة إلى أنه من أهالي أربيل مع عرض اسمه وصورته.