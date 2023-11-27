وفاة معتمرة كوردية في السعودية

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وفاة معتمرة كوردية سبعينية في السعودية بعد أداء مناسك العمرة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق، أن معتمرة كوردية تدعى (تله حمه علي قادر) قد توفيت اليوم الاثنين في الأراضي السعودية.

وأوضح البيان أن المعتمرة المتوفاة تبلغ من العمر 74 عاما وهي من اهالي مدينة السليمانية وجاءت الوفاة بعد ان انهت مناسك العمرة، لافتا الى انه بعد استحصال موافقة ذويها تقرر دفنها في مقبرة في مدينة مكة المكرمة.

تعد هذه هي حالة الوفاة العاشرة من بين معتمري الاقليم كوردستان منذ بداية موسم العمرة في الاراضي السعودية وضمت اربعة رجال وست نساء.