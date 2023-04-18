وفاة معتمرة كوردية أثناء أداء مناسك العمرة في السعودية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الحج والعمرة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وفاة معتمرة أثناء أداء مناسك العمرة في السعودية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المواطنة (شكرية يحيى مجيد) توفيت يوم أمس بعد أحيائها ليلة القدر"، مبينة أنها "غادرت الحياة بعد نقلها الى المستشفى اثر اصابتها بضيق في التنفس وتدهور حالتها الصحية".

واضاف البيان ان " المواطنة المتوفاة هي من اهالي ادارة سوران المستقلة في اربيل و سيتم مواراتها الثرى في مكة المكرمة".