وفاة مصاب بفيروس كورونا في كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وفاة مصاب بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في الاقليم، فيما اشارت الى انخفاض حالات الوفيات.

جاء ذلك وفق الموقف الوبائي اليومي الذي أصدرته الوزارة وورد الى وكالة شفق نيوز، مبينة أن أعداد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة الماضية، قد بلغ 447 إصابة، من بين 2806 حالة فحص مختبرية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 556 حالة.

وأوضح الموقف أنه مع حالة الوفاة المسجلة اليوم، فقد بلغ إجمالي أعداد الوفيات 7457 حالة وفاة، منذ تفشي الوباء قبل عامين، في حين بلغ اجمالي الاصابات 459195، وحالات الشفاء 442259.

وأمس الاثنين، قالت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، إنها سجلت 543 اصابة جديدة، دون تسجيل أي حالة وفاة.