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وفاة مسؤول بالاسايش متأثراً بإصابته بهجوم مسلحين شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-08T17:21:26+0000
وفاة مسؤول بالاسايش متأثراً بإصابته بهجوم مسلحين شمالي دهوك

شفق نيوز/ توفي مدير اسايش معبر سرزير الحدودي بين إقليم كوردستان وتركيا، الخميس، متأثراً بإصابته برصاص مسلحين مجهولين، شمالي دهوك.

وقال سربست عقراوي مدير ناحية كاني ماسي الحدودية مع تركيا لوكالة شفق نيوز، إن غازي آليخان مدير اسايش سرزير، توفي مباشرة بعد نقله لطوارئ زاخو.

وكان عقراوي كشف في وقت سابق إن الحادث وقع عندما كان آليخان يتجول على سطح منزله في قرية كليلكي شرق الناحية ليتعرض لإصابة برصاصتين بمنطقة العنق بسلاح مجهولين.

وشهدت ناحية كاني ماسي مؤخراً قصف جوي متكرر واشتباكات مسلحة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال المنتشرة هناك


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