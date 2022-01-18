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وفاة مستشار رئيس حكومة كوردستان متاثراً بمضاعفات كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-18T14:04:16+0000
وفاة مستشار رئيس حكومة كوردستان متاثراً بمضاعفات كورونا

 شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون الايزديين في دهوك، يوم الثلاثاء، وفاة مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان "رئيس مركز لالش" شيخ شامو متاثراً بمضاعافات مرض فيروس كورونا.

وقال مدير الدائرة جعفر سمو، لوكالة شفق نيوز، إن الشخصية الايزدية المعروفه في كوردستان، شيخ شامو توفي، عصر اليوم، في احدى مستشفيات العاصمة التركية انقرة جراءا مضاعفات اصابته اصابته بفيرو كورونا"، مشيراً إلى أن "الفقيد كان قد اصيب بفيروس كورونا قبل ايام عدة".

ويشغل الراحل مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان، ورئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي، فضلاً عن كونه نائب سابق ببرلمان الاقليم. 

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