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وفاة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-31T07:41:25+0000
وفاة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم

شفق نيوز/ توفي محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم يوم السبت عن عمر ناهز 71 عاماً بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا، وذلك في الولايات المتحدة الامريكية.

واعلن المكتب الاعلامي لكريم اليوم ان الاخير وبعد تعرضه لوعكة صحية خلال الايام الماضية توفي في الساعة الـ11 من مساء الجمعة وفق التوقيت المحلي لأمريكا.

واضاف البيان ان جثمان كريم سيتم نقله الى اقليم كوردستان ليُدفن بشكلٍ مؤقت لحين "تحرير كركوك" ليتم بعدها دفنه الى مثواه الاخير بعد عودة الأمن والاستقرار للمحافظة على يد قوات البيشمركة، مشيرا الى ان هذه وصية نجم الدين كريم تركها قبل وفاته.

وتابع البيان انه من اجل حفظ السلامة العامة في ظل الوضع الحالي وتفشي فيروس كورونا وتجنب حدوث الزخم لن يُقام للراحل مجلس عزاء، وفق الوصية.

وكان المكتب الاعلامي لكريم قد اعلن يوم الأربعاء الماضي اصابة الراحل بالجلطة الدماغية "شأنه شأن اي انسان عادي".

ونجم الدين كريم تولد كركوك 1949، يقيم في أمريكا التي هاجر لها في عام 1976 ويحمل جنسيتها، قبل ان يعود الى العراق في 2009.

في نهاية شهر آذار 2011، اختير محافظاً لكركوك، ممثلاً للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يترك المحافظة عقب أحداث استفتاء الاستقلال عام 2017.

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